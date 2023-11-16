У мережі показали собаку-талісман парку Глоби у Дніпрі: її звуть Кукла

Якщо завітаєте до парку Глоби, прихопіть з собою ласощі для Кукли!

У ФБ-спільноті “Екстрена допомога тваринам Дніпро” сьогодні з’явився допис про собачку з парку Глоби. Автор пише, що тварина бігає зеленою зоною, можливо, вона чиясь і загубилась. До того ж собачка глуха і їй важко їсти корм. Чоловік попросив допомоги у небайдужих містян.

Йшов через парк Глоби. Там бігала собака, люди зупинились, говорять, домашня, заблукала. Я почав кликати її – вона глуха. Їй важко їсти корм. Ходить, обнюхую дерева. Говорять, декілька днів тут. Що можна зробити? – йдеться у повідомленні.

Але, як розповіли дніпряни у коментарях під дописом, ця собачка не загубилася, а вона мешкає у парку вже 5 чи 7 років. Звати її Кукла, у неї є своя будка, біля якої стоять мисочки. Містяни часто підгодовують тварину та доглядають її.

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