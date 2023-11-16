На Днепропетровщине кошки стали чаще болеть бешенством

На Днепропетровщине продолжают фиксировать случаи заболевания бешенством.

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, с начала ноября в регионе зафиксировали 12 случаев заболевания бешенством. Болеют собаки, лисы и кошки.

Что интересно, из 12 подтвержденных случаев, 8 – это кошки. Очаги болезни фиксировали в Новомосковском и Криворожском районе — по одному случаю, 2 — в Днепровском, и 4 случая в Синельниковском.

Заметим, бешенство – вирусное заболевание, имеющее самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Вирус поражает центральную нервную систему.

Заразиться можно из-за укуса, царапины или слюны инфицированного животного. В то же время из-за крови или мочи животных бешенство не передается.

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