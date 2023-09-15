В сети показали, как 40 лет назад выглядел оперный театр в Днепре: много цветов и буфет-ресторан (ФОТО)

Театр оперы и балета находится на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Наверное, каждый горожанин посещал невероятно интересные представления оперного театра в Днепре: «Запорожец за Дунаем», «Мадам Баттерфляй», «Кармина Бурана», «Кармен и Хозе» и т.д.

Но мало кто помнит, как театр выглядел раньше.

В сети показали, каким он был более 40 лет назад – в 1979-м.

Фото опубликовал Виталий Пискун в ФБ-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск: история, фото».

На снимках видно, что в театре было много цветов.

Зрители могли во время антракта посетить роскошный буфет:

А так выглядели залы:

А это театр снаружи:

Отметим, что современный оперный театр построен на месте парка имени А. Войцеховича по проекту авторского коллектива во главе с Борисом Жежериным. Возле театра находится светло-музыкальный фонтан «Муза». 26 декабря 1974 года театр открылся балетом «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

Сегодня театр оперы и балета сохраняет классические традиции, не боится постоянно экспериментировать, искать новые театральные формы, постоянно учитывает разный возраст и вкус современного зрителя. С самого начала и до сегодняшнего дня основой деятельности театра является глубокое уважение к мировым и национальным культурным традициям, желание донести до зрителей гуманистическую сущность высокого искусства.

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО).

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