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Часть помещений вокзала в Днепре сдадут в аренду

Сегодня 15:28
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Укрзализныця отдает в аренду часть помещения вокзала в Днепре.

Новости Днепра про Часть помещений вокзала в Днепре сдадут в аренду

Укрзализныця объявила онлайн-аукционы по аренде площадей на вокзалах. На площадке «Prozorro.Продажи» выставили 53 объекта. Торги должны пройти 22 сентября.

Арендовать часть помещения могут предприниматели. Среди возможных бизнесов, которые можно обустроить на вокзале, есть: фудкорт, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, салон красоты, цветочные магазины.

Первые лоты появились в Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Днепре, Одессе.

Во время пилотного этапа отдадут в аренду небольшие зоны, где можно разместить вендинговые аппараты, кавоматы, банкоматы и терминалы. К примеру, в Киеве в аренду предлагаются зоны под 5 банкоматов и кафе.

Победитель аукциона сможет заключить договор аренды на 2 года и 360 дней с правом его продлить.

Пример зонирования:

Новости Днепра про Часть помещений вокзала в Днепре сдадут в аренду

На сайте Prozorro.Продажи уже 9 лотов на аренду помещений вокзалов в Днепре, Кривом Роге, Каменском и Павлограде.

В Днепре две площади, на которых можно разместить кофемат, вендинговую машину или платежный терминал.

Новости Днепра про Часть помещений вокзала в Днепре сдадут в аренду

Место, где будущий победитель торгов сможет разместить кофемат или вендинговую машину.

Новости Днепра про Часть помещений вокзала в Днепре сдадут в аренду

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