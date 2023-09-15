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  • У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

Сьогодні 17:39
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Театр опери та балету розташований на проспекті Дмитра Яворницького.

Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

Напевно, кожен містянин відвідував неймовірно цікаві вистави оперного театру у Дніпрі: “Запорожець за Дунаєм”, “Мадам Баттерфляй”, “Карміна Бурана”, “Кармен і Хозе” тощо.

Але мало хто пам’ятає, як театр виглядав раніше.

У мережі показали, який вигляд він мав більше 40 років тому – 1979-го.

Фото опублікував Віталій Піскун у ФБ-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ: історія, фото”.

Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

На знімках видно, що у театрі було багато квітів.

Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

Глядачі могли під час антракту відвідати розкішний буфет:

Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

А так виглядали зали: 

Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

А це театр зовні:

Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)

Зазначимо, сучасний оперний театр збудовано на місці парку імені А. Войцеховича за проєктом авторського колективу на чолі з Борисом Жежериним. Біля театру знаходиться світло-музичний фонтан «Муза». 26 грудня 1974 року театр відкрився балетом «Лебедине озеро» Петра Чайковського.

Сьогодні театр опери та балету зберігає класичні традиції, не боїться постійно експериментувати, шукати нові театральні форми, постійно враховує різний вік та смак сучасного глядача. З самого початку і до сьогодення основою діяльності театру є глибока повага до світових і національних культурних традицій, бажання донести до глядачів гуманістичну суть високого мистецтва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

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Новости Днепра про У мережі показали, як 40 років тому виглядав оперний театр у Дніпрі: багато квітів та буфет-ресторан (ФОТО)Українська

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