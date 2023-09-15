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  • Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, избрали меру пресечения

Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, избрали меру пресечения

Сегодня 15:00
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В Днепре 29 августа на проспекте Мазепы произошла смертельная стрельба.

Новости Днепра про Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, избрали меру пресечения

Патрульные Анастасия Жила и Егор Звонков остановили Jaguar за нарушение ПДД. Мужчина и женщина, которые были в автомобиле, начали грубить правоохранителям, отказывались выйти из машины. В какой-то момент между участниками события завязался словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку. Погибший стал избивать патрульных, после чего и раздались выстрелы. К сожалению, ранения, которые получил мужчина, оказались смертельными.

В настоящее время идет расследование. Против патрульного Егора Звонкова возбуждено уголовное производство. Его подозревают в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. Патрульный находится под круглосуточным домашним арестом.

12 сентября 23-летней женщине, которая находилась в Jaguar с погибшим, следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и т.п.).

Сегодня, 15 сентября, в суде женщине избрали меру пресечения. 

Как сообщает Суспільне, прокурор настаивал на ночном домашнем аресте для подозреваемой с 20:00 до 8:00.

В то же время женщина своей вины не признавала. Она отметила, что не намерена уклоняться от следствия и попросила отпустить ее под личное обязательство.

Никуда бежать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виноватой не считаю, – сказала женщина.

В результате судья частично удовлетворил просьбы прокуроров и избрал меру пресечения подозреваемой – домашний арест с 21:00 до 7:00 на 60 суток. Он продлится до 13 ноября 2023 года.

Прокурор и подозреваемая решение суда комментировать отказались.

Продолжается следствие.

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Новости Днепра про Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, избрали меру пресеченияУкраїнська Новости Днепра про Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, избрали меру пресеченияРусский

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