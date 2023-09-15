В центре Днепра на головы горожан осыпается балкон (ФОТО)

Еще 20 лет назад в самом центре Днепра стояли небольшие двухэтажные домики постройки 1890-х годов со всех сторон облепленные лестницами, балконами и верандами. Это были коммунальные квартиры, людей туда заселили после Второй мировой войны. Когда в городе началось активное строительство…

Пока еще на улице теплая погода выходные можно потратить на то, чтобы узнать и увидеть что-то новое. В Днепре и области есть очень много красивых и необычных исторических памяток, которые нужно увидеть хотя бы раз. На их изучение не нужно…