Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В центре Днепра на головы горожан осыпается балкон (ФОТО)

Сегодня 13:36
просмотров

Инцидент произошел в центре Днепра на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Новости Днепра про В центре Днепра на головы горожан осыпается балкон (ФОТО)

Там балкон одного из домов осыпается на головы горожан.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Х*Днепр».

На фото, опубликованных в соцсети, видно, что от балкона отпали несколько элементов – они упали на тротуар.

Новости Днепра про В центре Днепра на головы горожан осыпается балкон (ФОТО)

Новости Днепра про В центре Днепра на головы горожан осыпается балкон (ФОТО)

К счастью, днепряне не пострадали.

Будьте внимательны и не ходите под аварийными балконами!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге обрушился балкон с людьми.

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра на головы горожан осыпается балкон (ФОТО)Українська Новости Днепра про В центре Днепра на головы горожан осыпается балкон (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают
Новости Днепра
Сегодня 14:14
В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают

В Украине в четырех областях протестуют "систему электронного кейс-менеджмента".

Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стресса
Новости Днепра
Сегодня 13:31
Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стресса

В поселке Никопольщине у бабушки произошел инсульт из-за стресса.

В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипяток
Новости Днепра
Сегодня 12:50
В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипяток

У малыша до 50% ожогов тела, у 5-летнего мальчика –…

В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек
Новости Днепра
Сегодня 12:39
В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек

В Кривом Роге судили электромонтера, который крал автовыключатели в многоэтажках.

Последние новости

Часть помещений вокзала в Днепре сдадут в аренду
Часть помещений вокзала в Днепре сдадут в аренду

Укрзализныця отдает в аренду часть помещения вокзала в Днепре.

Сегодня 15:28
1
просмотров
Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, избрали меру пресечения
Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая была в Jaguar с погибшим, избрали меру пресечения

В Днепре 29 августа на проспекте Мазепы произошла смертельная стрельба.

Сегодня 15:00
6
просмотров
Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)
Как выглядел центр Днепра до строительства огромных ТЦ: маленькие дома и трехэтажные особняки (ФОТО)

Еще 20 лет назад в самом центре Днепра стояли небольшие двухэтажные домики постройки 1890-х годов со всех сторон облепленные лестницами, балконами и верандами. Это были коммунальные квартиры, людей туда заселили после Второй мировой войны. Когда в городе началось активное строительство…

Сегодня 14:52
6
просмотров
В Днепре потерялась 86-летняя бабушка: вернуться домой ей помогла платежка
В Днепре потерялась 86-летняя бабушка: вернуться домой ей помогла платежка

Вчера вечером на спецлинию "102" позвонила горожанка.

Сегодня 14:41
0
просмотров
В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают
В Днепре и области протестуют электронные социальные карты: как они работают

В Украине в четырех областях протестуют "систему электронного кейс-менеджмента".

Сегодня 14:14
2
просмотров
Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стресса
Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стресса

В поселке Никопольщине у бабушки произошел инсульт из-за стресса.

Сегодня 13:31
4
просмотров
В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипяток
В больнице Днепра спасают 5-летнего мальчика и его 1,5-годовалого братика: перевернули на себя кипяток

У малыша до 50% ожогов тела, у 5-летнего мальчика – 8%.

Сегодня 12:50
42
просмотров
Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость
Что можно посмотреть неподалеку Днепра за 1 день: потухший вулкан, валуны ледникового периода и казацкая крепость

Пока еще на улице теплая погода выходные можно потратить на то, чтобы узнать и увидеть что-то новое. В Днепре и области есть очень много красивых и необычных исторических памяток, которые нужно увидеть хотя бы раз. На их изучение не нужно…

Сегодня 12:44
2
просмотров
В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек
В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек

В Кривом Роге судили электромонтера, который крал автовыключатели в многоэтажках.

Сегодня 12:39
4
просмотров
СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа
СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Нестор Шуфрич посетили СБУ.

Сегодня 11:54
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх