У центрі Дніпра на голови містян обсипається балкон (ФОТО)

Там балкон одного із будинків обсипається на голови містян.
Про це повідомили у Telegram-каналі «Х*Дніпро».
На фото, опублікованих у соцмережі, видно, що від балкону відпали кілька елементів – вони впали на тротуар.
На щастя, дніпряни не постраждали.
Будь ласка, будьте уважні та не ходіть під аварійними балконами!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі обвалився балкон з людьми.
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