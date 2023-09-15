У центрі Дніпра на голови містян обсипається балкон (ФОТО)

Інцидент стався у центрі Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького.

Там балкон одного із будинків обсипається на голови містян.

Про це повідомили у Telegram-каналі «Х*Дніпро».

На фото, опублікованих у соцмережі, видно, що від балкону відпали кілька елементів – вони впали на тротуар.

На щастя, дніпряни не постраждали.

Будь ласка, будьте уважні та не ходіть під аварійними балконами!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі обвалився балкон з людьми.

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