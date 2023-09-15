В Днепре сегодня трамваи и троллейбусы курсируют с опозданием: что произошло

Сегодня, 15 сентября, в Днепре электротранспорт курсирует по оперативному расписанию.
Все из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
Отметим, движение по оперативному расписанию означает, что трамваи и троллейбусы двигаются с отклонениями, то есть могут опаздывать и не соблюдать интервалы.
В течение дня ситуация может измениться.
Напомним, ранее мы писали, что в некоторых маршрутках в Днепре исчезли вечерние рейсы: в чем дело.
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