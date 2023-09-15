СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Утром 15 сентября, ряд СМИ сообщили об обысках у одиозного нардепа Нестора Шуфрича. Сообщается, что известного ОПЗЖ-ника подозревают в госизмене.
Впоследствии появились фото, сделанные во время обысков в доме Шуфрича в селе под Киевом.
Фото опубликовало издание «Бабель».
В своем доме Шуфрич хранил георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.
Как оказалось, у нардепа есть удостоверения «полководца победы» и «ветерана вооруженных сил РФ», которые ему выдали российские ВС. На стенах Шуфрич держит сабли.
Те самые кители.
Шуфрича собираются обвинить в государственной измене и работе бывшего нардепа и агента Федеральной службы безопасности РФ Владимира Сивковича. По мнению спецслужб, тот контролировал информационную политику пророссийских агентов типа Шуфрича и других ОПЗЖ-шников.
В сети уже понеслись шутки о «джентльменском наборе русофила», состоящем из георгиевских лент и «дедовских» кителей.
Заметим, что Нестор Шуфрич возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова. Несмотря на то, что он всегда отличался пророссийской позицией, нардеп до сих пор пытается влиять на украинскую политику даже на второй год великой войны.
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