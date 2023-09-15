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  • СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Сегодня 11:54
просмотров

Нестор Шуфрич посетили СБУ.

Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Утром 15 сентября, ряд СМИ сообщили об обысках у одиозного нардепа Нестора Шуфрича. Сообщается, что известного ОПЗЖ-ника подозревают в госизмене.

Впоследствии появились фото, сделанные во время обысков в доме Шуфрича в селе под Киевом.

Фото опубликовало издание «Бабель».

В своем доме Шуфрич хранил георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Как оказалось, у нардепа есть удостоверения «полководца победы» и «ветерана вооруженных сил РФ», которые ему выдали российские ВС. На стенах Шуфрич держит сабли.

Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Те самые кители.

Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Шуфрича собираются обвинить в государственной измене и работе бывшего нардепа и агента Федеральной службы безопасности РФ Владимира Сивковича. По мнению спецслужб, тот контролировал информационную политику пророссийских агентов типа Шуфрича и других ОПЗЖ-шников.

Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

В сети уже понеслись шутки о «джентльменском наборе русофила», состоящем из георгиевских лент и «дедовских» кителей.

Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепа

Заметим, что Нестор Шуфрич возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова. Несмотря на то, что он всегда отличался пророссийской позицией, нардеп до сих пор пытается влиять на украинскую политику даже на второй год великой войны.

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Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепаУкраїнська Новости Днепра про СБУ подозревает Нестора Шуфрича в госизмене: что нашли в доме одиозного нардепаРусский

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