СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

До Нестора Шуфрича навідалися з СБУ.

Зранку 15 вересня, низка ЗМІ повідомили про обшуки у в одіозного нардепа Нестора Шуфрича. Повідомляється, що відомого ОПЗЖ-шника підозрюють у держзраді.

Згодом з’явилися фото зроблені під час обшуків у будинку Шуфрича у селі під Києвом.

Фото опублікувало видання “Бабель”.

У своєму домі Шуфрич зберігав георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта і навіть військові кітелі.

Як виявилося, нардеп має посвідчення “полководца победы” та “ветерана вооруженных сил РФ”, які йому видали російські ЗС. На стінах Шуфрич тримає шаблі.

Ті самі кітєля.

Шуфрича збираються звинуватити у державній зраді та роботі на колишнього нардепа та агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича. На думку спецслужб, той контролював інформаційну політику проросійських агентів по типу Шуфрича та інших ОПЗЖ-шників.

У мережі уже понеслися жарти про “джентльменський набір русофіла”, який складає з георгіївських стрічок та “дідовських” кітєлів.

Зауважимо, що Нестор Шуфрич очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова. Попри те, що завжди відрізнявся проросійською позицією нардеп досі намагається впливати на українську політику навіть на другий рік великої війни.

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