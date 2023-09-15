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  • СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

Сьогодні 11:54
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До Нестора Шуфрича навідалися з СБУ.

Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

Зранку 15 вересня, низка ЗМІ повідомили про обшуки у в одіозного нардепа Нестора Шуфрича. Повідомляється, що відомого ОПЗЖ-шника підозрюють у держзраді. 

Згодом з’явилися фото зроблені під час обшуків у будинку Шуфрича у селі під Києвом. 

Фото опублікувало видання “Бабель”. 

У своєму домі Шуфрич зберігав георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта і навіть військові кітелі. 

Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

Як виявилося, нардеп має посвідчення “полководца победы” та “ветерана вооруженных сил РФ”, які йому видали російські ЗС. На стінах Шуфрич тримає шаблі. 

Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

Ті самі кітєля. 

Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

Шуфрича збираються звинуватити у державній зраді та роботі на колишнього нардепа та агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича. На думку спецслужб, той контролював інформаційну політику проросійських агентів по типу Шуфрича та інших ОПЗЖ-шників. 

Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

У мережі уже понеслися жарти про “джентльменський набір русофіла”, який складає з георгіївських стрічок та “дідовських” кітєлів. 

Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепа

Зауважимо, що Нестор Шуфрич очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова. Попри те, що завжди відрізнявся проросійською позицією нардеп досі намагається впливати на українську політику навіть на другий рік великої війни. 

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Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепаУкраїнська Новости Днепра про СБУ підозрює Нестора Шуфрича у держзраді: що знайшли в домі одіозного нардепаРусский

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