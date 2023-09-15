В Днепре почти на неделю планируют перекрыть улицу в АНД районе: подробности

В Днепре в связи с ремонтом дороги планируется перекрытие движения транспорта по улице Котляревского, что в Амур-Нижнеднепровском районе.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.
В документе сказано, что работы будут продолжаться с 25 по 30 сентября.
До этого времени коммунальщики должны установить ограждение с сигнальным освещением и соответствующие дорожные знаки. Кроме того, необходимо обеспечить безопасное движение пешеходов и организовать временную схему движения транспорта.
Отметим, мэр Днепра еще не подписал документ, поэтому он пока не вступил в силу.
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