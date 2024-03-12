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  • В районе на Днепропетровщине ТЦК запретил менять место жительства: законно ли это

В районе на Днепропетровщине ТЦК запретил менять место жительства: законно ли это

Сегодня 11:32
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В Никополе запретили менять место жительства без разрешения начальника ТЦК. Но законно ли это?

Новости Днепра про В районе на Днепропетровщине ТЦК запретил менять место жительства: законно ли это

На днях на сайте Никопольского горсовета появилось объявление от начальника местного ТЦК, где отмечалось, что военнообязанные не могут менять место жительства (пребывания) без разрешения территориального центра комплектования. Эту информацию подхватили в тг-каналах, однако без объяснения.

В приказе, опубликованном на сайте, отмечается, что все военнообязанные, проживающие на территории города Никополя, г. Покрова, г. Марганца, пгт Томаковка и Никопольского района и имеющие мобилизационные распоряжения, должны появиться в сроки и по адресам , указанными в их мобилизационных распоряжениях, персональных повестках или распоряжениях ТЦК

Это касается и военнообязанных, которые не получили повестки, но все равно должны прийти в местный военкомат, чтобы уточнить данные.

В тексте приказа действительно есть пункт о запрещении смены места нахождения без разрешения начальника ТЦК. Однако военнообязанный может это сделать, снявшись с военного учета, и получив «зеленый свет» от ТЦК. Нужно только зарегистрироваться заново по новому месту жительства.

Норма о запрете смены места жительства предусмотрена Правилами военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и закреплена в Приложении 2 к постановлению Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года.

Новости Днепра про В районе на Днепропетровщине ТЦК запретил менять место жительства: законно ли это

Новости Днепра про В районе на Днепропетровщине ТЦК запретил менять место жительства: законно ли это

Таким образом, требование от начальника Никопольского ТЦК относительно запрета смены места жительства без его разрешения — законное. В случае изменения места нахождения согласно действующему законодательству нужно в 7-дневный срок лично явиться в ТЦК с соответствующими документами.

Юристы отмечают, что для изменения места проживания на другой город (район в городе) необходимо предварительно явиться в ТЦК и СП и получить разрешение от руководителя (начальника) соответствующего ТЦК и СП для снятия с военного учета, пишет «Фокус».

Но допускается и смена места жительства онлайн. Военнообязанный может подать Декларацию места жительства/пройти онлайн-регистрацию. В таком случае он должен стать на учет в ТЦК по задекларированному месту жительства, добавляет адвокат.

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Новости Днепра про В районе на Днепропетровщине ТЦК запретил менять место жительства: законно ли этоУкраїнська Новости Днепра про В районе на Днепропетровщине ТЦК запретил менять место жительства: законно ли этоРусский

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