У районі на Дніпропетровщині ТЦК заборонив змінювати місце проживання: чи законно це

У Нікополі заборонили змінювати місце проживання без дозволу начальника ТЦК. Але чи законно це?

Днями на сайті Нікопольської міськради з’явилося оголошення від начальника місцевого ТЦК, де зазначалося, що військовозобов’язані не можуть змінювати місце проживання (перебування) без дозволу територіального центру комплектування. Цю інформацію підхопили у тг-каналах, однак без будь-якого пояснення.

У наказі, опублікованому на сайті, зауважується, що всі військовозобов’язані, які проживають на території міста Нікополя, м. Покрова, м. Марганця, смт Томаківка та Нікопольського району і які мають мобілізаційні розпорядження, повинні з’явитися у терміни та за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або розпорядженнях ТЦК.

Це стосується також і військовозобов’язаних, які не отримали повістки, але все одно мають прийти до місцевого військкомату, аби уточнити дані.

У тексті наказу дійсно є пункт про заборону зміни місця перебування без дозволу начальника ТЦК. Однак військовозобов’язаний може це зробити, знявшися з військового обліку, отримавши “зелене світло” від ТЦК. Потрібно тільки зареєструватися заново за новим місцем проживання.

Норму про заборону зміни місця проживання передбачено Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів і закріплено в Додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року.

Таким чином вимога від начальника Нікопольського ТЦК щодо заборони зміни місця проживання без його дозволу – законна. У разі зміни місця перебування згідно з чинним законодавством потрібно у 7-денний термін особисто з’явитися до ТЦК з відповідними документами.

Юристи зазначають, що аби змінити місце проживання на інше місто (район у місті), необхідно попередньо з’явитись до ТЦК та СП та отримати дозвіл від керівника (начальника) відповідного ТЦК та СП для зняття з військового обліку, пише “Фокус”.

Але допускається й зміна місця проживання онлайн. Військовозобов’язаний може подати Декларацію місця проживання/пройти онлайн-реєстрацію. У такому разі він має стати на облік в ТЦК за задекларованим місцем проживання, додає адвокат.

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