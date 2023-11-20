В Раде предлагают внедрить в Украине Международный мужской день: какую дату выбрали

Соответствующий проект постановления появился на сайте Совета 20 ноября.
Авторы проекта – нардепы Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Ярослав Юрчишин и другие. Как отмечают инициаторы внедрения Международного дня мужчин в Украине, таким образом хотят обеспечить равенство прав и возможности мужчин и женщин, а также отметить достижения и вклада парней и мужчин в развитие нации, общества, общины, семьи, брака и ухода. за детьми».
Как прокомментировала депутат от «Слуги народа» и соавтор документа Мария Мезенцева на своей фейсбук-странице этот день не конкурирует с Международным женским днем.
Нардепы утверждают, что в этот день отмечают в 80 странах мира.
В Украине, как и во многих других странах, есть Международный женский день и День прав человека. Однако для обеспечения полноценного равенства полов важно установить и Международный мужской день, определяемый национальным законодательством. Установление Международного мужского дня может являться важным шагом в поддержании гендерного равенства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отметим, что это только предложение, а документ направлен на рассмотрение комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. Законопроект может даже не попасть на голосование, не говоря уже о внедрении.
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