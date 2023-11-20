У Раді пропонують впровадити в Україні Міжнародний чоловічий день: яку дату обрали

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яким пропонується встановити в Україні Міжнародний чоловічий день і відзначати його щорічно 19 листопада

Відповідний проєкт постанови з’явився на сайті Ради 20 листопада.

Автори проєкту – нардепи Марія Мезенцева, Євгенія Кравчук, Ярослав Юрчишин та інші. Як зазначають ініціатори впровадження Міжнародного дня чоловіків в Україні, таким чином хочуть забезпечити рівні прав і можливості чоловіків і жінок, а також “відзначити досягнення та внеску хлопців і чоловіків… у розвиток нації, суспільства, громади, сім’ї, шлюбу та догляду за дітьми”.

Як прокоментувала депутатка від “Слуги народу” та співавторка документа Марія Мезенцева на своїй фейсбук-сторінці цей день не конкурує з Міжнародним жіночим днем.

Нардепи стверджують, що цей день відзначають у 80 країнах світу.

В Україні, як і в багатьох інших країнах, існують Міжнародний жіночий день і День прав людини. Проте для забезпечення повноцінної рівності статей, важливо встановити й Міжнародний чоловічий день, що визначається національним законодавством. Встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності”, – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Зауважимо, що наразі це тільки пропозиція, а документ направлено на розгляд комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики. Тож законопроєкт може навіть не потрапити на голосування, не кажучи вже про впровадження.