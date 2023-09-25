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  • В Пятихатках нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки: как его искали

В Пятихатках нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки: как его искали

Сегодня 11:59
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Почти три недели искали подозреваемого в убийстве 16-летней Лизы из Пятихаток, изнасилованной в ночь на 4 сентября.

Новости Днепра про В Пятихатках нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки: как его искали

Убийство 16-летней Лизы всколыхнуло весь город и область. Почти три недели сотни стражей порядка занимались поисками убийцы. За это время проверили на причастность к преступлению более 600 человек, обследовали тысячу автомобилей и опросили всех жителей Пятихаток. Полицейские тщательно изучили видео с камер наблюдения. 24 сентября подозреваемый был задержан.

Им оказался 46-летний мужчина, ранее отбывавший наказание в тюрьме за другие преступления. Задержать вероятного убийцу удалось после проведения судмедэкспертизы и других следственных действий.

Напомним, тело девушки обнаружили в ночь на 4 сентября в Пятихатках. Труп лежал в кустах на улице Привокзальной. Позже выяснилось, что Лиза перед этим звонила по телефону маме и рассказала, что ее кто-то преследует. После этого связь с ней исчезла.

Мама сразу позвонила в полицию, но правоохранители нашли девушку мертвой.

Новости Днепра про В Пятихатках нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки: как его искали

Злоумышленнику сообщили о подозрении по пункту 10 части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство с целью удовлетворить половое пристрастие с трупом) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Новости Днепра про В Пятихатках нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки: как его искалиУкраїнська Новости Днепра про В Пятихатках нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки: как его искалиРусский

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