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  • В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку

В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку

Сегодня 07:15
просмотров

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку

Вчера, 24 сентября, в Днепре на улице Юрия Савченко горела квартира в девятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 18:22.

Прибыв на место, спасатели установили, что из окна квартиры на девятом этаже идет дым.

Пожар локализовали в 18:44 и ликвидировали в 18:55. Огонь уничтожил домашнее имущество, мебель и повредил внутреннюю облицовку стен жилья. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку

Новости Днепра про В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку

Во время проведения разведки в горящей квартире ГСЧС-ники обнаружили женщину без сознания. 76-летнюю пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам. Бабушку госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения (состояние средней тяжести).

Новости Днепра про В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку

К тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушкуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушкуРусский

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