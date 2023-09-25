В Днепре на Савченко горела квартира в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли бабушку

Вчера, 24 сентября, в Днепре на улице Юрия Савченко горела квартира в девятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 18:22.
Прибыв на место, спасатели установили, что из окна квартиры на девятом этаже идет дым.
Пожар локализовали в 18:44 и ликвидировали в 18:55. Огонь уничтожил домашнее имущество, мебель и повредил внутреннюю облицовку стен жилья. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.
Во время проведения разведки в горящей квартире ГСЧС-ники обнаружили женщину без сознания. 76-летнюю пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам. Бабушку госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения (состояние средней тяжести).
К тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.
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