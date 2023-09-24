Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Днепре подросток совершил самоубийство

Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Днепре подросток совершил самоубийство

Сегодня 18:36
просмотров

Сегодня в Днепре подросток совершил самоубийство на улице Писаржевского.

Новости Днепра про Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Днепре подросток совершил самоубийство

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

На месте инцидента уже работают правоохранители.

Дополнительных данных о семье погибшего и обстоятельствах гибели подростка пока не предоставляют.

Известно, что парень оставил предсмертную записку.

Редакция напоминает, что очень важно следить за состоянием психического здоровья подростков, особенно во время войны.

Читайте также:

Новости Днепра про Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Днепре подросток совершил самоубийствоУкраїнська Новости Днепра про Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Днепре подросток совершил самоубийствоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На набережной Днепра прошла акция против «громких» водителей с прямотоком
Новости Днепра
Сегодня 17:12
На набережной Днепра прошла акция против «громких» водителей с прямотоком

В центре города сегодня прошла акция против "громких" водителей на…

В центре Днепра cкоро появится новая велодорожка
Новости Днепра
Сегодня 15:47
В центре Днепра cкоро появится новая велодорожка

В центре Днепра на улице Воскресенская вскоре появится велодорожка.

На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице
Новости Днепра
Сегодня 14:56
На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице

В поселке Сурско-Михайловка Солонянского района 41-летний мужчина поджег себя из-за…

Утром в Днепре горел гараж с автомобилем внутри
Новости Днепра
Сегодня 13:50
Утром в Днепре горел гараж с автомобилем внутри

Сегодня, 24 сентября, в 11:44 на улице Исы Мунаева в…

Последние новости

На набережной Днепра прошла акция против «громких» водителей с прямотоком
На набережной Днепра прошла акция против «громких» водителей с прямотоком

В центре города сегодня прошла акция против "громких" водителей на дорогах.

Сегодня 17:12
6
просмотров
В центре Днепра cкоро появится новая велодорожка
В центре Днепра cкоро появится новая велодорожка

В центре Днепра на улице Воскресенская вскоре появится велодорожка.

Сегодня 15:47
5
просмотров
На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице
На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице

В поселке Сурско-Михайловка Солонянского района 41-летний мужчина поджег себя из-за ссоры с женой.

Сегодня 14:56
6
просмотров
Утром в Днепре горел гараж с автомобилем внутри
Утром в Днепре горел гараж с автомобилем внутри

Сегодня, 24 сентября, в 11:44 на улице Исы Мунаева в Днепре загорелся гараж.

Сегодня 13:50
5
просмотров
На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки
На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки

Сегодня ночью в Пятихатках полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки.

Сегодня 13:01
5
просмотров
На Днепропетровщине 7-летний ребенок выпал из окна пятого этажа
На Днепропетровщине 7-летний ребенок выпал из окна пятого этажа

В Днепропетровской области 7-летняя девушка выпала из окна и погибла от полученных травм.

Сегодня 12:02
3
просмотров
В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек
В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек

На Теремках в Киеве неизвестные взорвали кошачий приют.

Сегодня 10:52
5
просмотров
На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли мужчину
На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли мужчину

Сегодня ночью спасателям города Павлоград поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме.

Сегодня 09:53
5
просмотров
Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии
Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии

Войска РФ ночью обстреливали Днепропетровщину, от обстрелов серьезно пострадал 25-летний мужчина.

Сегодня 09:02
3
просмотров
Погода на 24 сентября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 24 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх