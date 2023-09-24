Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Днепре подросток совершил самоубийство

Сегодня в Днепре подросток совершил самоубийство на улице Писаржевского.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

На месте инцидента уже работают правоохранители.

Дополнительных данных о семье погибшего и обстоятельствах гибели подростка пока не предоставляют.

Известно, что парень оставил предсмертную записку.

Редакция напоминает, что очень важно следить за состоянием психического здоровья подростков, особенно во время войны.

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