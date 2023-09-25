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  • У Дніпрі на Савченка горіла квартира в багатоповерхівці: ДСНС-ники врятували бабусю

У Дніпрі на Савченка горіла квартира в багатоповерхівці: ДСНС-ники врятували бабусю

Сьогодні 07:15
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка горіла квартира в багатоповерхівці: ДСНС-ники врятували бабусю

Учора, 24 вересня, у Дніпрі на вулиці Юрія Савченка горіла квартира в дев’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 18:22.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з вікна квартири на дев’ятому поверсі йде дим.

Пожежу локалізували о 18:44 та ліквідували о 18:55. Вогонь знищив домашнє майно, меблі та пошкодив внутрішнє облицювання стін оселі. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка горіла квартира в багатоповерхівці: ДСНС-ники врятували бабусю

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка горіла квартира в багатоповерхівці: ДСНС-ники врятували бабусю

Під час проведення розвідки в палаючій квартирі ДСНС-ники виявили непритомну жінку. 76-річну постраждалу винесли на вулицю та передали медикам. Бабусю госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння (стан середньої тяжкості).

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка горіла квартира в багатоповерхівці: ДСНС-ники врятували бабусю

До гасіння пожежі залучили 15 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка горіла квартира в багатоповерхівці: ДСНС-ники врятували бабусюУкраїнська

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