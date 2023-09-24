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  • На набережній Дніпра пройшла акція проти “гучних” водіїв з прямотоком

На набережній Дніпра пройшла акція проти “гучних” водіїв з прямотоком

Сьогодні 17:12
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У центрі міста сьогодні пройшла акція проти "гучних" водіїв на дорогах.

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Люди протестували проти так званих “стрітрейсерів”, та водіїв з прямоточним глушником.

Зокрема, у протестувальників були помічені плакати з вимогою прийняти законопроєкт номер 9564.

Згідно з текстом проєкту, власники автомобілів у яких “залізні коні” перевищують допустимий рівень шуму, можуть бути притягнуті до адмін відповідальності.

Прямоточний глушник в цілому може збільшити термін служби всієї вихлопної системи. 

Натомість таке “гарчання” збільшує шум від двигуна у декілька разів і, звичайно, дратує мешканців.

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