Зґвалтування та вбивство неповнолітньої на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці

Поліція Дніпропетровської області доклала чималих зусиль, щоб вийти на слід підозрюваного у жорстокому вбивстві.

Співробітники правоохоронних органів встановили особу підозрюваного.

Щоб вийти на слід їм довелося опитати ледь не кожного жителя у П’ятихатках.

Поліцейські вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до вчиненого злочину близько 600 осіб.

Головним підозрюваним у скоєнні жорстокого злочину вважають 46-річного, раніше судимого місцевого мешканця.

Чоловіка затримали за результатом слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК.

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