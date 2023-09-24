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Зґвалтування та вбивство неповнолітньої на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці

Сьогодні 20:55
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Поліція Дніпропетровської області доклала чималих зусиль, щоб вийти на слід підозрюваного у жорстокому вбивстві.

Новости Днепра про Зґвалтування та вбивство неповнолітньої на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці

Співробітники правоохоронних органів встановили особу підозрюваного.

Щоб вийти на слід їм довелося опитати ледь не кожного жителя у П’ятихатках.

Поліцейські вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до вчиненого злочину близько 600 осіб.

Головним підозрюваним у скоєнні жорстокого злочину вважають 46-річного, раніше судимого місцевого мешканця.

Чоловіка затримали за результатом слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК. 

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Новости Днепра про Зґвалтування та вбивство неповнолітньої на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиціУкраїнська Новости Днепра про Зґвалтування та вбивство неповнолітньої на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиціРусский

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