Зґвалтування та вбивство неповнолітньої на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці

Співробітники правоохоронних органів встановили особу підозрюваного.
Щоб вийти на слід їм довелося опитати ледь не кожного жителя у П’ятихатках.
Поліцейські вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до вчиненого злочину близько 600 осіб.
Головним підозрюваним у скоєнні жорстокого злочину вважають 46-річного, раніше судимого місцевого мешканця.
Чоловіка затримали за результатом слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК.
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Козенко Антон
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