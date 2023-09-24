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СК Дніпро-1 переграв Зорю у напруженому поєдинку

Сьогодні 19:24
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Підопічні Максимова нарешті здобули 3 очка в УПЛ.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 переграв Зорю у напруженому поєдинку

Дніпряни мінімально здолали луганську Зорю з рахунком 1-0.

Перемогу у матчі спортклубівцям приніс гол Когута, який сьогодні грав на вістрі атаки.

Команди перед матчем знаходились ближче до зони вильоту, ніж до призових місць.

Перемога була вкрай потрібна обидвом колективам, але СК Дніпро мав більше моментів і таки зумів реалізувати клас своїх флангових гравців.

Більша частина матчу пройшла у центрі поля, а важкий газон стадіону “Україна” не сприяв комбінаційному футболу.

Дніпро спокійно довів матч до перемоги та у наступному турі прийматиме харківський Металіст вдома.

Зоря — Дніпро-1 0:1
Гол: Когут, 24

Зоря: Турбаєвський — Боль (Данченко, 77), Джордан, Снурніцин — Алефіренко, Яцик, Мишньов (Волошин, 77), Вантух  — Антюх (Чурко, 77), Нагнойний — Герреро.

Дніпро-1: Волинець — Пуріта (Мірошніченко, 79), Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський (Гаджиєв, 79) — Гуцуляк, Піхальонок (Вітіньйо, 67), Лєднєв — Когут (Є. Пасіч, 57).

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