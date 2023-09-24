Изнасилование и убийство несовершеннолетней в Днепропетровской области: появились новые подробности

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого.
Чтобы выйти на след, им пришлось опросить едва ли не каждого жителя в Пятихатках.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей и проверили на причастность к совершенному преступлению около 600 человек.
Главным подозреваемым в совершении жестокого преступления считают 46-летнего, ранее судимого местного жителя.
Мужчину задержали по результатам следственных действий, судмедэкспертиз, в частности, экспертизы ДНК.
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Козенко Антон
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