В центре Днепра cкоро появится новая велодорожка

Об этом сообщает Urban Dnipro в Facebook.
Как видно из фотографий, эта дорожка будет сделана из плитки.
Это последняя в Днепре велодорожка из плитки. Все будущие будут только в асфальте. Также из приятного – в проездах под плиткой устроят бетонную подушку, – сказано в сообщении.
Благодаря этой подушке дорожка точно выдержит вес авто и другого транспорта и будет долго служить горожанам.
Работы начались 2 недели назад, ориентировочная дата завершения не называлась.
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