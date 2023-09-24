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В центре Днепра cкоро появится новая велодорожка

Сегодня 15:47
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В центре Днепра на улице Воскресенская вскоре появится велодорожка.

Новости Днепра про В центре Днепра cкоро появится новая велодорожка

Об этом сообщает Urban Dnipro в Facebook.

Как видно из фотографий, эта дорожка будет сделана из плитки.

Это последняя в Днепре велодорожка из плитки. Все будущие будут только в асфальте. Также из приятного – в проездах под плиткой устроят бетонную подушку, – сказано в сообщении.

Благодаря этой подушке дорожка точно выдержит вес авто и другого транспорта и будет долго служить горожанам.

Работы начались 2 недели назад, ориентировочная дата завершения не называлась.

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