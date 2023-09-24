У центрі Дніпра незабаром з’явиться нова велодоріжка

Про це повідомляє Urban Dnipro у Facebook.
Як видно з фотографій, ця доріжка буде зроблена з плитки.
Це остання в Дніпрі велодоріжка з плитки. Всі майбутні будуть виключно в асфальті. Також з приємного — в проїздах під плиткою влаштують бетонну подушку, – сказано у повідомленні.
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