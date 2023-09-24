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У центрі Дніпра незабаром з’явиться нова велодоріжка

Сьогодні 15:47
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У центрі Дніпра на вулиці Воскресенська незабаром з’явиться велодоріжка.
Новости Днепра про У центрі Дніпра незабаром з’явиться нова велодоріжка

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Про це повідомляє Urban Dnipro у Facebook.

Як видно з фотографій, ця доріжка буде зроблена з плитки.

Це остання в Дніпрі велодоріжка з плитки. Всі майбутні будуть виключно в асфальті. Також з приємного — в проїздах під плиткою влаштують бетонну подушку, – сказано у повідомленні.
 
Завдяки цій подушці, доріжка точно витримає вагу авто й іншого транспорту, та буде довго служити містянам.
 
Роботи почались 2 тижні тому, орієнтовна дата завершення не називалась.
 
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Новости Днепра про У центрі Дніпра незабаром з’явиться нова велодоріжкаУкраїнська

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