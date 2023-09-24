На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Триває слідство, поліція з’ясовує обставини справи.
Раніше ми повідомляли, що 5 вересня близько 3:00 в П’ятихатках на вулиці в кущах виявили тіло 16-річної дівчини з тілесними ушкодженнями.
До пошуків нападника було залучено близько 150 правоохоронців.
В той роковий вечір дівчина поверталася додому від друзів, які святкували початок навчального року.
Сам момент нападу потрапив на відеокамери, але обличчя ґвалтівника було не розібрати.
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