На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини

Сьогодні вночі у П’ятихатках поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Триває слідство, поліція з’ясовує обставини справи.

Раніше ми повідомляли, що 5 вересня близько 3:00 в П’ятихатках на вулиці в кущах виявили тіло 16-річної дівчини з тілесними ушкодженнями.

До пошуків нападника було залучено близько 150 правоохоронців.

В той роковий вечір дівчина поверталася додому від друзів, які святкували початок навчального року.

Сам момент нападу потрапив на відеокамери, але обличчя ґвалтівника було не розібрати.

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