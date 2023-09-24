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На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини

Сьогодні 13:01
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Сьогодні вночі у П’ятихатках поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Триває слідство, поліція з’ясовує обставини справи.

Раніше ми повідомляли, що 5 вересня близько 3:00 в П’ятихатках на вулиці в кущах виявили тіло 16-річної дівчини з тілесними ушкодженнями.

До пошуків нападника було залучено близько 150 правоохоронців. 

В той роковий вечір дівчина поверталася додому від друзів, які святкували початок навчального року.

Сам момент нападу потрапив на відеокамери, але обличчя ґвалтівника було не розібрати.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчиниУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчиниРусский

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