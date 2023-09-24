Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вранці у Дніпрі горів гараж з автомобілем всередині

Сьогодні 13:50
просмотров

Сьогодні, 24-го вересня, об 11:44 на вулиці Іси Мунаєва у Дніпрі загорівся гараж. 

Новости Днепра про Вранці у Дніпрі горів гараж з автомобілем всередині

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогнеборці на місці з’ясували, що пожежа виникла всередині гаражу.

Всередині гаражу знаходився легковий автомобіль “ВАЗ 2106”.

Внаслідок вогню серйозно пошкоджені металеві конструкції гаражу.

Автомобіль вигорів вщент і ремонту не підлягає. Загиблих та травмованих немає, на тушіння вогню рятувальникам знадобилося пів години.

Читайте також:

Новости Днепра про Вранці у Дніпрі горів гараж з автомобілем всерединіУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини
Новини Дніпра
Сьогодні 13:01
На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини

Сьогодні вночі у П’ятихатках поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні…

На Дніпропетровщині 7-річна дитина випала з вікна п’ятого поверху
Новини Дніпра
Сьогодні 12:02
На Дніпропетровщині 7-річна дитина випала з вікна п’ятого поверху

На Дніпропетровщині 7-річна дівчина випала з вікна і загинула від…

На Дніпропетровщині з палаючої квартири врятували чоловіка
Сьогодні 09:53
На Дніпропетровщині з палаючої квартири врятували чоловіка

Сьогодні вночі до рятувальників міста Павлоград надійшло повідомлення про пожежу…

Вночі ворог атакував Нікопольщину: 25-річний чоловік у важкому стані
Новини Дніпра
Сьогодні 09:02
Вночі ворог атакував Нікопольщину: 25-річний чоловік у важкому стані

Війська РФ вночі обстрілювали Дніпропетровщину, від обстрілів серйозно постраждав 25-річний…

Наверх