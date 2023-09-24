Вранці у Дніпрі горів гараж з автомобілем всередині

Сьогодні, 24-го вересня, об 11:44 на вулиці Іси Мунаєва у Дніпрі загорівся гараж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогнеборці на місці з’ясували, що пожежа виникла всередині гаражу.

Всередині гаражу знаходився легковий автомобіль “ВАЗ 2106”.

Внаслідок вогню серйозно пошкоджені металеві конструкції гаражу.

Автомобіль вигорів вщент і ремонту не підлягає. Загиблих та травмованих немає, на тушіння вогню рятувальникам знадобилося пів години.

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