Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині чоловік посварився з жінкою і підпалив себе: він помер у лікарні

На Дніпропетровщині чоловік посварився з жінкою і підпалив себе: він помер у лікарні

Сьогодні 14:56
просмотров

У селищі Сурсько-Михайлівка Солонянського району 41-річний чоловік підпалив себе через сварку з дружиною.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік посварився з жінкою і підпалив себе: він помер у лікарні

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, подружжя розпивало спиртні напої, після чого у них виник конфлікт.

За підсумками сварки чоловік облив себе горючою речовиною і підпалив.

Потерпілого доставили до лікарні з опіками 82% тіла 3-го ступеня.

На жаль, лікарі не змогли врятувати чоловіка і він загинув від отриманих травм.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік посварився з жінкою і підпалив себе: він помер у лікарніУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік посварився з жінкою і підпалив себе: він помер у лікарніРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вранці у Дніпрі горів гараж з автомобілем всередині
Новини Дніпра
Сьогодні 13:50
Вранці у Дніпрі горів гараж з автомобілем всередині

Сьогодні, 24-го вересня, об 11:44 на вулиці Іси Мунаєва у Дніпрі загорівся…

На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини
Новини Дніпра
Сьогодні 13:01
На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини

Сьогодні вночі у П’ятихатках поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні…

На Дніпропетровщині 7-річна дитина випала з вікна п’ятого поверху
Новини Дніпра
Сьогодні 12:02
На Дніпропетровщині 7-річна дитина випала з вікна п’ятого поверху

На Дніпропетровщині 7-річна дівчина випала з вікна і загинула від…

На Дніпропетровщині з палаючої квартири врятували чоловіка
Сьогодні 09:53
На Дніпропетровщині з палаючої квартири врятували чоловіка

Сьогодні вночі до рятувальників міста Павлоград надійшло повідомлення про пожежу…

Наверх