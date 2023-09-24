На Дніпропетровщині чоловік посварився з жінкою і підпалив себе: він помер у лікарні

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.
За попередньою інформацією, подружжя розпивало спиртні напої, після чого у них виник конфлікт.
За підсумками сварки чоловік облив себе горючою речовиною і підпалив.
Потерпілого доставили до лікарні з опіками 82% тіла 3-го ступеня.
На жаль, лікарі не змогли врятувати чоловіка і він загинув від отриманих травм.
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