На Дніпропетровщині чоловік посварився з жінкою і підпалив себе: він помер у лікарні

У селищі Сурсько-Михайлівка Солонянського району 41-річний чоловік підпалив себе через сварку з дружиною.

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, подружжя розпивало спиртні напої, після чого у них виник конфлікт.

За підсумками сварки чоловік облив себе горючою речовиною і підпалив.

Потерпілого доставили до лікарні з опіками 82% тіла 3-го ступеня.

На жаль, лікарі не змогли врятувати чоловіка і він загинув від отриманих травм.

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