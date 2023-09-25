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  • Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожар

Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожар

Сегодня 07:55
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Ночью оккупанты снова атаковали Украину, в том числе и нашу область.

Новости Днепра про Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожар

Над Кривым Рогом наши защитники сбили вражеский БпЛА.

Из-за падения обломков возник пожар на одном из промышленных предприятий. Огонь уже ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, агрессор дважды атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской и Мировской громадам.

Загорелась сухая трава – огонь уже потушили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.

Новости Днепра про Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожар

Новости Днепра про Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожар

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Новости Днепра про Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожарУкраїнська Новости Днепра про Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожарРусский

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