Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожар

Над Кривым Рогом наши защитники сбили вражеский БпЛА.
Из-за падения обломков возник пожар на одном из промышленных предприятий. Огонь уже ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, агрессор дважды атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской и Мировской громадам.
Загорелась сухая трава – огонь уже потушили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.
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