Ночью над Кривым Рогом сбили вражеский БпЛА: на промышленном предприятии возник пожар

Ночью оккупанты снова атаковали Украину, в том числе и нашу область.

Над Кривым Рогом наши защитники сбили вражеский БпЛА.

Из-за падения обломков возник пожар на одном из промышленных предприятий. Огонь уже ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, агрессор дважды атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской и Мировской громадам.

Загорелась сухая трава – огонь уже потушили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.

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