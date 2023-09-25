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В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса

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Новости Днепра про В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса

Сегодня, 25 сентября, с 8:00 до 18:00 в Днепре не будет света.

Причина – проведение ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 25 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Гладкова: 38;
  • ул. Инженерная: 9;
  • ул. Казак Мамая: 10;
  • ул. Солидарная: 2, 4-А;
  • ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);
  • ул. Днепровская: 9-12, 12-А, 13, 13/1, 14-21, 21-А, 22;
  • ул. Александры Рындовской: 1-5, 5-А, 6-30, 32-40 (четные);
  • ул. Старицкого: 3, 5-22;
  • ул. Сурская: 30, 32-38.

Также ремонтные работы на сетях газоснабжения проводит Днепровский филиал ООО «Газсети». Поэтому сегодня в Днепре временно будет ограничено распределение природного газа для жителей:

  • ул. Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47-А, 49.

Возобновят подачу газа после окончания регламентных работ.

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