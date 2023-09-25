В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса

Сегодня, 25 сентября, с 8:00 до 18:00 в Днепре не будет света.
Причина – проведение ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 25 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Также ремонтные работы на сетях газоснабжения проводит Днепровский филиал ООО «Газсети». Поэтому сегодня в Днепре временно будет ограничено распределение природного газа для жителей:
Возобновят подачу газа после окончания регламентных работ.
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