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У П’ятихатках знайшли підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини: як його шукали

Сьогодні 11:59
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Майже три тижні шукали підозрюваного у вбивстві 16-річної Лізи із П'ятихаток, яку зґвалтували у ніч на 4 вересня.

Новости Днепра про У П'ятихатках знайшли підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини: як його шукали

Убивство 16-річної Лізи сколихнуло все місто та область. Майже три тижні сотні правоохоронців займалися пошуками вбивці. За цей час перевірили на причетність до злочину понад 600 людей, обстежили тисячу автомобілів та опитали усіх мешканців П’ятихаток. Поліціянти ретельно вивчили відео з камер спостереження. 24 вересня підозрюваного затримали.

Ним виявився 46-річний чоловік, який раніше відбував покарання у в’язниці за інші злочини. Затримати ймовірного вбивцю вдалося після проведення судмедекспертизи та низки інших слідчих дій. 

Нагадаємо, тіло дівчини знайшли у ніч на 4 вересня у П’ятихатках. Труп лежав у кущах на вулиці Привокзальній. Пізніше з’ясувалося, що Ліза перед цим телефонувала мамі та розповіла, що її хтось переслідує. Після цього зв’язок з нею зник. 

Мама відразу зателефонувала до поліції, але правоохоронці знайшли дівчину мертвою. 

Новости Днепра про У П'ятихатках знайшли підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини: як його шукали

Зловмиснику повідомили про підозру за пунктом 10 частини 2 статті 115 (умисне вбивство з метою задовольнити статеву пристрасть із трупом) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Новости Днепра про У П'ятихатках знайшли підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини: як його шукалиУкраїнська

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