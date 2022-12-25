В пригороде Днепра установили новогоднюю елку с праздничной иллюминацией

В Слобожанском, несмотря на войну, установили главную елку.

Об этом сообщили в Слобожанском поселковом совете.

Там отметили, что разделяют мнения общественности о неуместности проведения привычных новогодних празднований во время войны, однако считают, что соблюдение добрых традиций – это то, за что украинцы борются сегодня.

25 декабря в центре поселка открыли праздничную елку. Ее скромно украсили и собираются включать новогодние иллюминации на час каждый день.

В будние дни с 18 до 19, а в выходные с 17 до 18 часов вечера. В новогоднюю ночь она будет светиться дольше с 17 до 20 часов вечера.

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