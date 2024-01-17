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18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаны

Сегодня 11:38
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В Днепре на мусорку выносят елки-великаны.

Новости Днепра про 18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаны

На Левобережном-3 люди начали избавляться от новогодних елок. Первые деревья появились возле мусорных баков 17 января, отмечают местные.

Первый пошел. Помните, сколько такая красотка стоила перед Новым годом? P.S. Чтобы вырастить такое дерево, нужно не менее 18 лет, — замечает местный житель Виталий.

Днепряне отмечают, что ради месяца радости во время новогодних праздников эту сосну выращивали не менее 18 лет.

Новости Днепра про 18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаны

Теперь деревце лежит возле мусорки. Стоит заметить, что сосна выглядит достаточно свежей, поэтому, вероятно, ее приобрели за несколько дней до Нового года. Таким образом, елка простояла меньше месяца.

Новости Днепра про 18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаны

Сколько лет растет елка и сосна?

Елки за 6 лет дорастают до 1 метра, а соснам на это необходимо 4-5 лет. Где-то от 8 до 10 лет нужно потратить, чтобы вырастить 1,5 м дерева. После этого его можно продавать, отмечают в лесхозах. Все зависит от участка для выращивания, осадков и вегетационного периода саженцев.

Поэтому 18 лет это несколько преувеличенный срок. За это время сосна должна была вырасти не менее трехметровой. По фото трудно определить размеры новогоднего дерева, оказавшегося на свалке. Вероятно, его высота где-то 2 м. То есть на выращивание саженцев потратили не менее 10 лет.

Новости Днепра про 18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаны

Напомним, ранее мы публиковали точки приёма елок. Это самый экологический способ избавиться от новогоднего дерева. Собранные сосны измельчают и используют как компост или для мульчирования.

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Новости Днепра про 18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаныУкраїнська Новости Днепра про 18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаныРусский

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