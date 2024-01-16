В Днепре молодые люди напали на парня, который не дал им денег

В Днепре молодые люди напали на сверстника.

Как сообщили в Нацполиции, преступление произошло 15 января около 21 часа. Угрожая избиением, подозреваемые завладели деньгами 20-летнего потерпевшего, когда тот шел по улице домой.

Полицейским сообщил об ограблении на улице 93-й Холодноярской Бригады пострадавший. Парень рассказал, что двое неизвестных сначала попросили у него деньги, а когда отказал — напали на него и скрылись с места преступления.

Получив описание нападавших полицейские начали отработку места совершения преступления и поиск преступников. В течение часа стражи порядка их задержали. Ими оказались 20-летние местные жители. Украденные вещи изъяли.

Нападавших задержали.

16 января следственные отделения полиции сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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