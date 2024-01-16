У Дніпрі молодики напали на хлопця, який не дав їм грошей

У Дніпрі молодики напали на однолітка.

Як повідомили у Нацполіції, злочин стався 15 січня близько 21 години. Погрожуючи побиттям, підозрювані заволоділи грошима 20-річного потерпілого, коли той йшов вулицею додому.

Поліціянтам повідомив про пограбування на вулиці 93-ї Холодноярської Бригади постраждалий. Хлопець розповів, що двоє невідомих спочатку попросили у нього гроші, а коли відмовив – напали на нього та втекли з місця злочину.

Отримавши опис нападників поліціянти почали відпрацювання місця скоєння злочину та пошук злочинців. Впродовж години правоохоронці їх затримали. Ними виявились 20-річні місцеві мешканці. Вкрадені речі вилучили.

Нападників затримали.

16 січня слідчі відділення поліції повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

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