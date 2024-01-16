Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі молодики напали на хлопця, який не дав їм грошей

Сьогодні 22:04
просмотров

У Дніпрі молодики напали на однолітка.

Новости Днепра про У Дніпрі молодики напали на хлопця, який не дав їм грошей

Як повідомили у Нацполіції, злочин стався 15 січня близько 21 години. Погрожуючи побиттям, підозрювані заволоділи грошима 20-річного потерпілого, коли той йшов вулицею додому.

Поліціянтам повідомив про пограбування на вулиці 93-ї Холодноярської Бригади постраждалий. Хлопець розповів, що двоє невідомих спочатку попросили у нього гроші, а коли відмовив – напали на нього та втекли з місця злочину.

Отримавши опис нападників поліціянти почали відпрацювання місця скоєння злочину та пошук злочинців. Впродовж години правоохоронці їх затримали. Ними виявились 20-річні місцеві мешканці. Вкрадені речі вилучили.

Нападників затримали.

16 січня слідчі відділення поліції повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Новости Днепра про У Дніпрі молодики напали на хлопця, який не дав їм грошей

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі молодики напали на хлопця, який не дав їм грошейУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі молодики напали на хлопця, який не дав їм грошейРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

До Дніпра заборонили ввозити товари зі Швеції
Новини Дніпра
Сьогодні 21:35
До Дніпра заборонили ввозити товари зі Швеції

До України та Дніпра не можна ввозити деякі вантажі зі…

У Дніпрі влаштували нічний кемпінг посеред замерзлої водойми (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 20:41
У Дніпрі влаштували нічний кемпінг посеред замерзлої водойми (ФОТО)

Риболови Дніпра рибалять цілодобово.

У Дніпрі рятували двох лебедів, які вмерзли в кригу посеред водойми (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 20:00
У Дніпрі рятували двох лебедів, які вмерзли в кригу посеред водойми (ВІДЕО)

У Дніпрі рятували замерзлих посеред річки лебедів.

У Дніпрі чоловік вийшовши на волю “відсвяткував” своє визволення крадіжкою в кафе
Новини Дніпра
Сьогодні 18:03
У Дніпрі чоловік вийшовши на волю “відсвяткував” своє визволення крадіжкою в кафе

У Дніпрі чоловік, який тиждень тому вийшов з в'язниці, знову…

Наверх