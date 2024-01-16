В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер

Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания.

Сегодня правительство внесло изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Согласно принятому решению военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности. Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства, – прокомментировал такие изменения заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко.

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