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В Україні змінили порядок бронювання працівників однієї зі сфер

Сьогодні 16:40
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Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати працівників без обмежень щодо кількості та незалежно від військового звання.

Новости Днепра про В Україні змінили порядок бронювання працівників однієї зі сфер

Сьогодні уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Згідно з ухваленим рішенням військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

  • незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
  • без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва, – прокоментував такі зміни заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.

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