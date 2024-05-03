У Дніпрі на 4 дні перекриють рух транспорту у центрі міста: як курсуватимуть трамваї та авто

У Дніпрі через виконання аварійного ремонту трамвайного переїзду на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та площі Вокзальної з 9:00 6 травня до 10 травня буде перекрито рух транспорту на цій ділянці.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
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Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспорт.
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