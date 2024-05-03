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  • У Дніпрі на 4 дні перекриють рух транспорту у центрі міста: як курсуватимуть трамваї та авто

У Дніпрі на 4 дні перекриють рух транспорту у центрі міста: як курсуватимуть трамваї та авто

Сьогодні 13:08
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Новости Днепра про У Дніпрі на 4 дні перекриють рух транспорту у центрі міста: як курсуватимуть трамваї та авто

У Дніпрі через виконання аварійного ремонту трамвайного переїзду на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та площі Вокзальної з 9:00 6 травня до 10 травня буде перекрито рух транспорту на цій ділянці.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

У звʼязку з цим:

  • трамваї №1 курсуватимуть від Університету науки і технологій до площі Старомостової, без заїзду до площі Вокзальної;
  • автотранспорт зможе обʼїжджати ділянку через площу Вокзальну;
  • зупинки автобусів, зокрема й кінцеві, залишаються без змін.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспорт.

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Новости Днепра про У Дніпрі на 4 дні перекриють рух транспорту у центрі міста: як курсуватимуть трамваї та автоУкраїнська

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