В Днепр запретили ввозить товары из Швеции

Запрет будет действовать, пока главный санврач его не отменит.

В связи с этим запрещен ввоз в Украину:

Как говорится в сообщении, согласно официальной информации Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), на территории Королевства Швеция зарегистрированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы.

Об этом сообщили в Днепропетровском филиале Госпродпотребслужбы.

В Украину и Днепр нельзя ввозить некоторые грузы из Швеции.

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