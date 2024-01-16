В Днепр запретили ввозить товары из Швеции

Об этом сообщили в Днепропетровском филиале Госпродпотребслужбы.
Как говорится в сообщении, согласно официальной информации Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), на территории Королевства Швеция зарегистрированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы.
В связи с этим запрещен ввоз в Украину:
Исключение, продукты и продукты, прошедшие нужную обработку.
Запрет будет действовать, пока главный санврач его не отменит.
Читайте также:
Автор:
В Днепре молодые люди напали на сверстника.
Рыболовы Днепра рыбачат круглосуточно.
В Днепре спасали замерзших посреди реки лебедей.
В Днепре мужчина, неделю назад вышедший из тюрьмы, снова попал…
В Днепре молодые люди напали на сверстника.
Рыболовы Днепра рыбачат круглосуточно.
В Днепре спасали замерзших посреди реки лебедей.
Девочка не хотела жить со своей тетей.
В ближайшие сутки дороги покроет гололедица.
В Днепре мужчина, неделю назад вышедший из тюрьмы, снова попал под стражу из-за кражи.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте…
Люди, оказавшиеся без крова, смогут поехать в Норвегию, где переждут войну.
Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!