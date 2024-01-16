Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепр запретили ввозить товары из Швеции

Сегодня 21:35
просмотров

В Украину и Днепр нельзя ввозить некоторые грузы из Швеции.

Новости Днепра про В Днепр запретили ввозить товары из Швеции

Об этом сообщили в Днепропетровском филиале Госпродпотребслужбы.

Как говорится в сообщении, согласно официальной информации Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), на территории Королевства Швеция зарегистрированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы.

В связи с этим запрещен ввоз в Украину:

  • инкубационных яиц птицы
  • поголовье птицы
  • продуктов из птицы
  • пищевых продуктов из птицы
  • кормов, сена, соломы или других побочных продуктов животноводства

Исключение, продукты и продукты, прошедшие нужную обработку.

Запрет будет действовать, пока главный санврач его не отменит.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепр запретили ввозить товары из ШвецииУкраїнська Новости Днепра про В Днепр запретили ввозить товары из ШвецииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре молодые люди напали на парня, который не дал им денег
Новости Днепра
Сегодня 22:04
В Днепре молодые люди напали на парня, который не дал им денег

В Днепре молодые люди напали на сверстника.

В Днепре устроили ночной кемпинг посреди замерзшего водоема (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 20:41
В Днепре устроили ночной кемпинг посреди замерзшего водоема (ФОТО)

Рыболовы Днепра рыбачат круглосуточно.

В Днепре спасали двух лебедей, которые вмерзли в лед посреди водоема (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 20:00
В Днепре спасали двух лебедей, которые вмерзли в лед посреди водоема (ВИДЕО)

В Днепре спасали замерзших посреди реки лебедей.

В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе
Новости Днепра
Сегодня 18:03
В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе

В Днепре мужчина, неделю назад вышедший из тюрьмы, снова попал…

Последние новости

В Днепре молодые люди напали на парня, который не дал им денег
В Днепре молодые люди напали на парня, который не дал им денег

В Днепре молодые люди напали на сверстника.

Сегодня 22:04
2
просмотров
В Днепре устроили ночной кемпинг посреди замерзшего водоема (ФОТО)
В Днепре устроили ночной кемпинг посреди замерзшего водоема (ФОТО)

Рыболовы Днепра рыбачат круглосуточно.

Сегодня 20:41
3
просмотров
В Днепре спасали двух лебедей, которые вмерзли в лед посреди водоема (ВИДЕО)
В Днепре спасали двух лебедей, которые вмерзли в лед посреди водоема (ВИДЕО)

В Днепре спасали замерзших посреди реки лебедей.

Сегодня 20:00
4
просмотров
В Кривом Роге девочка попросила, чтобы ее забрали от тети-опекунки
В Кривом Роге девочка попросила, чтобы ее забрали от тети-опекунки

Девочка не хотела жить со своей тетей.

Сегодня 19:30
3
просмотров
Днепр и область сковывает гололедица: как долго продлится ненастье
Днепр и область сковывает гололедица: как долго продлится ненастье

В ближайшие сутки дороги покроет гололедица.

Сегодня 18:41
6
просмотров
В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе
В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе

В Днепре мужчина, неделю назад вышедший из тюрьмы, снова попал под стражу из-за кражи.

Сегодня 18:03
4
просмотров
В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой
В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой

Мы обратились за комментарием в полицию.

Сегодня 17:53
6
просмотров
Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно
Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно

Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте…

Сегодня 17:19
2
просмотров
Бездомные из Днепра на время войны поедут в Норвегию
Бездомные из Днепра на время войны поедут в Норвегию

Люди, оказавшиеся без крова, смогут поехать в Норвегию, где переждут войну.

Сегодня 16:47
6
просмотров
В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер
В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер

Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания.

Сегодня 16:40
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх