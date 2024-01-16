До Дніпра заборонили ввозити товари зі Швеції

Про це повідомили в Дніпропетровській філії Держпродспоживслужби.
Як йдеться у повідомленні, згідно з офіційною інформацією Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH), на території Королівства Швеція зареєстровані випадки захворювання на високопатогенний грип птиці.
У зв’язку з цим заборонено ввезення до України:
Виняток, продукти та товари, які пройшли необхідну обробку.
Заборона діятиме поки головний санлікар її не скасує.
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