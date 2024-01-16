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До Дніпра заборонили ввозити товари зі Швеції

Сьогодні 21:35
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До України та Дніпра не можна ввозити деякі вантажі зі Швеції.

Новости Днепра про До Дніпра заборонили ввозити товари зі Швеції

Про це повідомили в Дніпропетровській філії Держпродспоживслужби.

Як йдеться у повідомленні, згідно з офіційною інформацією Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH), на території Королівства Швеція зареєстровані випадки захворювання на високопатогенний грип птиці.

У зв’язку з цим заборонено ввезення до України:

  • інкубаційних яєць птиці
  • поголів’я птиці
  • продуктів з птиці
  • харчових продуктів з птиці
  • кормів, сіна, соломи чи інших побічних продуктів тваринництва

Виняток, продукти та товари, які пройшли необхідну обробку. 

Заборона діятиме поки головний санлікар її не скасує. 

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