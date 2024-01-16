До Дніпра заборонили ввозити товари зі Швеції

До України та Дніпра не можна ввозити деякі вантажі зі Швеції.

Про це повідомили в Дніпропетровській філії Держпродспоживслужби.

Як йдеться у повідомленні, згідно з офіційною інформацією Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH), на території Королівства Швеція зареєстровані випадки захворювання на високопатогенний грип птиці.

У зв’язку з цим заборонено ввезення до України:

інкубаційних яєць птиці

поголів’я птиці

продуктів з птиці

харчових продуктів з птиці

кормів, сіна, соломи чи інших побічних продуктів тваринництва

Виняток, продукти та товари, які пройшли необхідну обробку.

Заборона діятиме поки головний санлікар її не скасує.

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