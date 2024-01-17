18 років заради місяця радості: у Дніпрі на смітник виносять ялинки-велетні

У Дніпрі на смітник виносять ялинки-велетні.

На Лівобережному-3 люди почали позбавлятися новорічних ялинок. Перші дерева з’явилися біля смітників 17 січня, зазначають місцеві.

Перший пішов. Пам’ятаєте скільки така красуня коштувала перед Новим роком? P.S. Щоб виростити таке дерево потрібно не менше 18 років, – зауважує місцевий мешканець Віталій.

Дніпряни зазначають, що заради місяця радості під час новорічних свят, цю сосну вирощували щонайменше 18 років.

Тепер деревце лежить біля смітника. Варто зауважити, що сосна виглядає досить свіжою, тому ймовірно її придбали за декілька днів до Нового року. Таким чином ялинка простояла менше місяця.

Скільки років росте ялинка та сосна?

Ялинки за 6 років доростають до 1 метра, а соснам на це необхідно 4-5 років. Десь від 8 до 10 років треба витратити, аби виростити 1,5 м дерево. Після цього його можна продавати, зазначають у лісгоспах. Усе залежить від ділянки для вирощування, опадів та вегетаційного періоду саджанців.

Тому 18 років це дещо перебільшений термін. За це час сосна мала вирости щонайменше триметровою. За фото важко визначити розміри новорічного дерева, яке опинилося на смітнику. Ймовірно, його висота десь 2 м. Тобто, на вирощування саджанців витратили щонайменше 10 років.

Нагадаємо, раніше ми публікували точки прийому ялинок. Це найекологічніший спосіб позбавитися від новорічного дерева. Зібрані сосни подрібнять та використають як компост чи для мульчування.

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