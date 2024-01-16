В Днепре спасали двух лебедей, которые вмерзли в лед посреди водоема (ВИДЕО)

Днем 16 января водолазы спасали двух лебедей, которые примерзли к льду посреди водоема.
Как сообщили в ГСЧС, неподалеку от яхт-клуба, расположенного на улице Набережная Заводская Новокодацкого района города Днепр, люди заметили на едва двигавшегося во льду лебедя.
Катером на воздушной подушке водолазы-спасатели добрались до места происшествия. Один из чрезвычайников поднял обессиленного лебедя на руки и перенес в плавсредство.
Возвращаясь, неподалеку от этой локации специалисты ГСЧС обнаружили среди льда еще одну птицу. Ее также забрали и доставили на берег.
Спасенных лебедей чрезвычайники передали местному волонтеру.
Напомним, ранее лебедя спасали из водоема в Березановке.
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