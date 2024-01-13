У Дніпрі врятували лебедя, який вмерз у кригу

Про це повідомляє Facebook спільнота “Файне місто Дніпро“.
Бідолашний птах мешкає на Шпаковому озері. Через сильні морози лід взявся дуже швидко і птах не встиг полетіти, – сказано у повідомленні.
На щастя, птаха змогли врятувати мешканці вулиці Мохової.
Небайдужі громадяни взяли лебедя на перетримку.
Інцидент трапився у мікрорайоні Березанівка.
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