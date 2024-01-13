У Дніпрі врятували лебедя, який вмерз у кригу

У Дніпрі врятували лебедя, який вмерз у кригу і не зміг вибратися самостійно.

Про це повідомляє Facebook спільнота “Файне місто Дніпро“.

Бідолашний птах мешкає на Шпаковому озері. Через сильні морози лід взявся дуже швидко і птах не встиг полетіти, – сказано у повідомленні.

На щастя, птаха змогли врятувати мешканці вулиці Мохової.

Небайдужі громадяни взяли лебедя на перетримку.

Інцидент трапився у мікрорайоні Березанівка.

Читайте також:

Українська

Автор: