У Дніпрі рятували двох лебедів, які вмерзли в кригу посеред водойми (ВІДЕО)

У Дніпрі рятували замерзлих посеред річки лебедів.

Вдень 16 січня водолази рятували двох лебедів, які примерзли до криги посеред водойми.

Як повідомили в ДСНС, неподалік яхт-клубу, розташованого на вулиці Набережна Заводська Новокодацького району міста Дніпро, люди помітили на кризі лебедя, який заледве рухався.

Катером на повітряній подушці водолази-рятувальники дістались місця події. Один із надзвичайників підняв знесиленого лебедя на руки та переніс до плавзасобу.

Повертаючись, неподалік цієї локації фахівці ДСНС виявили серед криги ще одного птаха. Його також забрали та доправили на берег.

Врятованих лебедів надзвичайники передали місцевому волонтеру.

Нагадаємо, раніше лебедя рятували з водойми в Березанівці.

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