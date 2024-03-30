В Днепре на Сичеславской Набережной упала огромная елка

На Сечеславской Набережной упала елка.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На видео, которое распространяют в сети, видно, что огромная елка лежит на газоне. Рядом коммунальщики, которые спиливают вероятно упавшее вчера из-за сильного ветра дерево.
Напомним, вчера в Днепре бушевала непогода. Ливень со шквальным ветром сносили деревья и рекламные конструкции. Шторм повалил несколько деревьев на проспекте Яворницкого и улице Независимости. Из-за этого, в частности, кое-где не работали троллейбусы.
Напомним, в Днепре после сильного грома на голые деревья и ливня над городом появилась радуга: что это предвещает.
Відео: телеграм-канал «Днепр Сейчас»
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