В Днепре на Сичеславской Набережной упала огромная елка

В Днепре упала огромная елка.

На Сечеславской Набережной упала елка.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На видео, которое распространяют в сети, видно, что огромная елка лежит на газоне. Рядом коммунальщики, которые спиливают вероятно упавшее вчера из-за сильного ветра дерево.

Напомним, вчера в Днепре бушевала непогода. Ливень со шквальным ветром сносили деревья и рекламные конструкции. Шторм повалил несколько деревьев на проспекте Яворницкого и улице Независимости. Из-за этого, в частности, кое-где не работали троллейбусы.

Напомним, в Днепре после сильного грома на голые деревья и ливня над городом появилась радуга: что это предвещает.

Відео: телеграм-канал «Днепр Сейчас»

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