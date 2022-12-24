26 декабря, 2 и 9 января: будут ли у днепрян дополнительные выходные на Рождество и Новый год

В мирное время мы привыкли, если праздник выпадает на субботу или воскресенье – отдыхаем еще и в понедельник.
Зимой 2022-2023 гг. должны были быть выходными днями понедельники 26 декабря (перенос выходного с 25.12.2022), 2 января (перенос выходного с 01.01.2023) и 9 января (перенос выходного с 07.01.2023). Но во время войны все по-другому. Праздничные дни не являются выходными и не переносятся на следующий день после праздничного или нерабочего.
Поэтому 26 декабря, 2 января и 9 января являются обычными рабочими днями, которые учитываются в норме количества рабочих дней в году (статья 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).
Но если работодатель вместе с трудовым коллективом приняли решение о сохранении дополнительных выходных во время действия военного положения путем соответствующих положений коллективного договора – эти дни исключаются из нормы рабочего времени на месяц и на год и в случае проведения работы в эти дни она оплачивается по правилам работы в выходной день.
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