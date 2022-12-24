Художница из Украины нарисовала портрет погибшей в Кривом Роге семьи

Украинская художница Olga Wilson нарисовала портрет погибшей в Кривом Роге семьи.
Девушка опубликовала работу на своей странице в Instagram.
Напомним, 16 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В тот день одна из российских ракет упала на жилой дом в Кривом Роге. Тогда и погибла семья.
В семьи остался старший сын, который во время вражеской атаки был у бабушки.
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