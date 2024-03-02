Пересаживают со двора во двор: в Днепре на Осенней начались «соседские войны» из-за елки

И такое бывает!

В Днепре на улице Осенней у соседей возник конфликт из-за обычной елки. Так, в фейсбук-группе «Райончик» сообщили, что жители Осенней, 9 «украли» елку у жителей Осенней, 9б.

В комментариях к публикации люди возмущаются по этому поводу и осуждают того, кто пересадил елку в соседний двор.

Кстати, судя по последним комментариям, именно того, кто украл елку, уже нашли.

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