Погода на 21 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Ночью будет идти дождь. Утром согласится и остальные дни пройдут без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.
Народные приметы на 21 апреля:
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