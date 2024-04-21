Погода на 21 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Ночью будет идти дождь. Утром согласится и остальные дни пройдут без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 21 апреля:

Если 21 апреля тепло и солнечно – весь следующий месяц ожидалась хорошая погода.

Если день туманный – лето будет дождливым.

Ненастный день – к неурожайному году.

Вечерние сумерки ранние и луна отливает красным – на следующий день будет тепло, но возможна и гроза.

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